Франция отменила встречу с российскими министрами 1 9.09.2020, 8:32

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Заседание совета по вопросам безопасности перенесено на неопределенный срок.

Париж отложил проведение совместного заседания глав МИД и министров обороны Франции и России на неопределенный срок. Об этом сообщила официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль, сообщает dw.com.

"Учитывая текущие обстоятельства", было принято решение перенести заседание франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, указала она на пресс-конференции. Подробностей о причине переноса двусторонней встречи МИД Франции не привел, однако указал, что имел место диалог с российской стороной на эту тему.

Как пишут информационные агентства, заседание было назначено на 14 сентября. Новую дату французы не предложили.

ЕС ищет "общий ответ" России

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) подчеркивала, что Европейский Союз должен выработать общий ответ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального, а глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) указывал, что Германия и Франция должны прекратить действовать поодиночке в отношениях с Россией. Комментируя дискуссию о возможных санкциях в отношении РФ после отравления Навального, он заявил, что единая европейская стратегия в отношении России может появиться только в том случае, если Германия и Франция откажутся от своих единоличных усилий в этом направлении.

В частности, политик из партии Меркель считает, что Франция не должна больше полагаться на двустороннее стратегическое партнерство с Россией, а Германия, ранее одобрившая проект строительства газопровода "Северный поток - 2", должна отказаться от него.

Отравление Алексея Навального

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Находящегося в медикаментозной коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин после длительной задержки. Эксперты "Шарите" обнаружили у Навального признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера по просьбе "Шарите" провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина. Эксперты установили следы химического вещества группы "Новичок", их выводы не подлежат сомнению, сообщил ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

7 сентября берлинская клиника "Шарите" сообщила, что состояние здоровья Навального улучшилось и его вывели из искусственной комы. Процедура искусственной вентиляции легких постепенно прекращается. По словам медиков, Навальный реагирует на вербальные раздражители. Однако долгосрочные последствия отравления еще слишком рано оценивать, подчеркнули врачи.

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