Что вытворяли каратели в масках возле Комаровки: видеофакт

Что вытворяли каратели в масках возле Комаровки: видеофакт21
- 9.09.2020, 8:46
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Обезумевший диктатор бросил спецподразделения против женщин и детей.
«Еврорадио» подготовило видео о том, как 8 сентября возле Комаровки в Минске проходили задержания участников мирной акции солидарности.
Пока люди только собирались, силовики в масках набрасывались на женщин и тащили их в микроавтобусы.
В дальнейшем задержания продолжались, особенно массовые на Куйбышева и Машерова. В списках правозащитников почти полсотни задержанных.