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Что вытворяли каратели в масках возле Комаровки: видеофакт

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  • 9.09.2020, 8:46
  • 11,795
Что вытворяли каратели в масках возле Комаровки: видеофакт
Фото: ТАСС

Обезумевший диктатор бросил спецподразделения против женщин и детей.

«Еврорадио» подготовило видео о том, как 8 сентября возле Комаровки в Минске проходили задержания участников мирной акции солидарности.

Пока люди только собирались, силовики в масках набрасывались на женщин и тащили их в микроавтобусы.

В дальнейшем задержания продолжались, особенно массовые на Куйбышева и Машерова. В списках правозащитников почти полсотни задержанных.

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