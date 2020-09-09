Что вытворяли каратели в масках возле Комаровки: видеофакт 21 9.09.2020, 8:46

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Фото: ТАСС

Обезумевший диктатор бросил спецподразделения против женщин и детей.

«Еврорадио» подготовило видео о том, как 8 сентября возле Комаровки в Минске проходили задержания участников мирной акции солидарности.

Пока люди только собирались, силовики в масках набрасывались на женщин и тащили их в микроавтобусы.

В дальнейшем задержания продолжались, особенно массовые на Куйбышева и Машерова. В списках правозащитников почти полсотни задержанных.

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