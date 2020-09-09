«Баста!»: План действий на 9 сентября 2 9.09.2020, 9:01

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Фото: tut.by

Боремся за своих товарищей, за свои дворы и кварталы, за свои города.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам утром, 9 сентября:

— Доброе утро, друзья!

Ровно месяц назад в Беларуси прошли президентские выборы, и у нас украли нашу победу. Месяц мы выходим на улицы и проводим акции протеста. Месяц борьбы, сопротивления, побед. Каждый день мы наносим таракану больше ударов по наиболее чувствительным точкам. Боремся за своих задержанных товарищей, за свои дворы и кварталы, за свои города.

План на сегодня

Продолжаем забастовку - самый эффективный инструмент давления на власть. Проводим собрание на территории своего предприятия, вуза, организации, договариваемся о форме протеста, создаем стачком, куда выбираем наиболее авторитетных представителей своего коллектива. Прекращаем работу. Сообщаем информацию в СМИ. Гласность - гарантия нашей безопасности.

Студенты, собирайтесь в корпусах учебных заведений и проводите акции солидарности и протеста. Общежития и учебные корпуса - ваша территория, они должны стать центром свободы, не допускайте попадания в них омоновцев и тихарей. Массово выходите из БРСМ, профсоюзов и прочих структур оккупантов. Создавайте свои стачкомы, фонды взаимопомощи и настоящее независимое студенческое движение.

Нужна помощь в организации и проведении забастовки - пишите на @zabastovka_bel.

Лучшая форма солидарности с бастующими - активный протест на улицах наших городов и деревень. Когда? В любое удобное время. Где? Везде.

Устроить акцию протеста очень легко. Договариваемся с соседями - выходим на улицу. Договариваемся с коллегами по работе - выходим на улицу. Договариваемся в чатах своих домов, микрорайонов, городов - выходим на улицу.

Нас должно быть видно по всем городам каждый день. Используем все формы протестов - блокада дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

Даем отпор преступникам и защищаем своих. Создаем народные дружины самообороны - в каждом квартале, районе, доме. Берем под контроль свою территорию, сами поддерживаем порядок в своих дворах и на улицах, в вузах и на заводах.

Для всех ключевых направлений нашей деятельности очень важно освещение в СМИ. Обязательно сообщайте нам на @adm_basta всю информацию о протестах и забастовках в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу!

Один - за всех, и все - за одного!

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