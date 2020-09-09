закрыть
9 сентября 2020, среда, 10:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Административные здания в Польше будут подсвечиваться цветами белорусского национального флага

1
  • 9.09.2020, 9:29
  • 1,550
Административные здания в Польше будут подсвечиваться цветами белорусского национального флага

В стране объявлена общепольская акция «Свет для Беларуси».

В ближайшие выходные, 12-13 сентября, в знак солидарности с народом Беларуси, польские учреждения культуры, здания государственной администрации будут подсвечены в цвета белорусского бело-красно-белого флага, передает «Польское радио».

Инициатором общепольской акции #lightforbelarus («Свет для Беларуси») является Национальный центр культуры Польши, его директор Рафал Висьневкий считает, что поляки должны быть солидарны с белорусами:

- Этот символический шаг имеет большое значение. Благодаря ему множество художников, активистов и обычных граждан Беларуси узнают, как много людей за пределами Беларуси поддерживает их стремление к свободе.

Помимо этого, в пятницу, 11 сентября, Общественное телевидение Польши покажет концерт, посвященный Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся» Владимир Пугач
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ?
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ? Любовь Лунева