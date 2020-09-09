Административные здания в Польше будут подсвечиваться цветами белорусского национального флага 1 9.09.2020, 9:29

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В стране объявлена общепольская акция «Свет для Беларуси».

В ближайшие выходные, 12-13 сентября, в знак солидарности с народом Беларуси, польские учреждения культуры, здания государственной администрации будут подсвечены в цвета белорусского бело-красно-белого флага, передает «Польское радио».

Инициатором общепольской акции #lightforbelarus («Свет для Беларуси») является Национальный центр культуры Польши, его директор Рафал Висьневкий считает, что поляки должны быть солидарны с белорусами:

- Этот символический шаг имеет большое значение. Благодаря ему множество художников, активистов и обычных граждан Беларуси узнают, как много людей за пределами Беларуси поддерживает их стремление к свободе.

Помимо этого, в пятницу, 11 сентября, Общественное телевидение Польши покажет концерт, посвященный Беларуси.

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