«Эффект от бойкота бизнеса «таракана» есть» 8 9.09.2020, 9:33

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У сети «Табакерка» начались проблемы.

Эффект от бойкота бизнеса прикорытников таракана есть. Удар по карману - он сначала незаметный, но потом очень болезненный, пишет телеграм-канал "Баста!"

"На днях моя тетя сказала, что им в "Табакерке" уменьшили зарплату за август, так как сильно упали продажи, - пишет читательница канала. - Все работники недовольны, многие уже задумались о смене места работы.

Значит эффект от бойкота бизнеса прикорытников таракана есть. Удар по карману - он сначала незаметный, но потом очень болезненный. Раньше она и слышать не хотела о том, что если народ перестанет пользоваться "Табакерками", то и у нее настанут не очень хорошие времена. Теперь задумалась.

И в этом есть показательный момент. Благосостояние зависит не от начальства, как бы оно не лезло из кожи вон и не брало на себя все лавры, а от самого народа. И что он, народ, является не только источником власти, но и своего благосостояния, и благосостояния власти. Приходиться на простых примерах, показывать сложные экономические и политические вещи".

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