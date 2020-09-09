Ведущие разработчики вакцины от коронавируса дали «историческую клятву» 9.09.2020, 9:44

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Девять гигантов мировой фарминдустрии заявили об общих принципах.

Сразу 9 компаний-разработчиков вакцины от коронавируса дали "историческую клятву" придерживаться высоких научных и этических стандартов в своей работе, сообщает ВВС.

Корпорации, среди которых такие гиганты индустрии, как Pfizer из Merck заявили, что подадут заявку на одобрение вакцины лишь после того, как она пройдет все три стадии клинических испытаний.

Российская вакцина от коронавируса, известная как "Спутник-V", ранее была одобрена к применению для некоторых категорий населения после двух стадий тестов, третий этап должен скоро начаться. Прививки этим препаратом в числе прочих сделали дочь президента Владимира Путина и министр обороны России Сергей Шойгу. В Китае собственный вариант вакцины начали применять для военных.

Президент США Дональд Трамп также говорил, что хотел бы увидеть вакцину от Covid-19 в США еще до ноябрьских выборов, однако, по данным ВОЗ, ни одна из разрабатываемых вакцин пока не прошла всех необходимых клинических испытаний.

В связи с этим некоторые ученые выразили опасения, что поиск вакцины слишком сильно политизирован, и это может подорвать доверие общественности.

В своем заявлении 9 фармацевтических компаний не упоминали Дональда Трампа, однако подчеркнули, что их шаг должен "обеспечить общественное доверие" к разработке любых прививок.

Среди подписавших обязательство такие гиганты фармакологической индустрии, как Johnson & Johnson, BioNTech, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Moderna и Novavax. "Вместе эти девять компаний разработали более 70 новых вакцин, которые помогли устранить одну из самых сложных и смертельно опасных угроз для здоровья людей", - подчеркивается в совместном заявлении.

Сейчас, по данным ВОЗ, во всем мире проходят испытания почти 180 вариантов вакцины.

При этом организация не ожидает, что хотя бы одна из этих вакцин будет одобрена к применению уже в этом году, поскольку для этого требуются длительные испытания. Тем более что ни одна из предложенных вакцин окончательно не продемонстрировала по крайней мере 50% эффективности, как того требуют стандарты ВОЗ.

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