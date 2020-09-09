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Земля гореть под ногами врага должна везде

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  • 9.09.2020, 10:16
  • 5,480
Земля гореть под ногами врага должна везде
Фото: «Радыё Свабода»

Выходим и будем выходить до самого конца.

Подписчица Telegram-канала «Баста!» считает, что собираться в своих районах и протестовать там — гениальная идея.

- Земля гореть под ногами врага должна везде. С такими нашими небольшими, но повсеместными очагами Сопротивления невозможно бороться в принципе.

Мы собираемся недалеко от станции метро «Восток», и с каждым днем нас больше, мы смелее и умнее. Выходим и будем выходить до самого конца, причем явно не нашего.

Знаю, что таких групп по Минску за сотню и хочу сказать спасибо за то, что мы не одни. Кстати, к нам пару раз приезжали ребята из других частей города ради поддержки, и это очень воодушевило и вдохновило. Минск, «Дана Молл» — каждый день! «Восток», ждем вас.

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