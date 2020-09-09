«Нужна кровь — берите мою. Не трогайте детей» 4 9.09.2020, 10:18

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фото: «Радыё Рацыя»

Рассказал жителя Гродно о задержании 12 августа.

33-летний Алексей Путрич, программист из Гродно стал жертвой милицейского бесчинства в августе 2020 года в Беларуси, передает «Радыё Свабода».

«12 августа я вышел с фотографией девочки, которая пострадала в аварии с военной техникой. Когда я прочитал о той аварии, понял, что должен что-то сделать. Я взял фото девочки и плакат с надписью «Нужная кровь — берите мою. Не трогайте детей», вышел на площадь Ленина и встал на колени. Милиционер в штатском попросил пройти в горисполком и вывел через черный вход вместе с еще одним задержанным.

Туда подъехал синий бус. За рулем сидел мужчина в черной маске и черной майке, рядом мужчина с банданой на шее и бородой. Открылись боковые двери. Там сидели трое или четверо в черном с пистолетом на ремне. Сначала бросили того мужчину и начали бить. Меня тоже бросили на пол, начали бить кулаками по почкам, ругались, оскорбляли.

Дверь закрылась. Один из них взял дубинку и стал молотить меня по ягодицам и левом бедре. Безостановочно меня били, пока мы не доехали. Куда мы ехали, я не знал. Думал, что едут закапывать, потому что так, как нас били, я думал, что вряд ли отпустят.

Тот, который сидел, бил меня рукой по голове, по корпусу, по почкам. Тот, который стоял, бил дубинкой. Говорили: «Мы вас всех, уродов, перестреляем». Спросили, кем работаю. Сказал, что программист. Это привело их в еще большее бешенство. Сказали: «Что тебе, х***во здесь живется? Вольности захотел». Это все сопровождалось ударами. Потом начали спрашивать, сколько мне заплатили. Я сказал, что нисколько. Из-за этого стали бить еще сильнее. Тот, кто бил дубинкой, сказал, что не остановится, пока я не назову сумму. Было ужасно больно. Я сказал, что мне заплатили тысячу долларов. Тогда он остановился.

Мы остановились, и я увидел здание Ленинского РОВД. Подумал, что, наверно, убивать не будут.

Потом мне разрисовали голову, лицо, руки черным маркером, туго затянули руки пластиковым зажимом, завели в РОВД. Там меня еще раз ударили, завели в комнату, посадили на скамью. Окна были открыты. Я увидел, как снова подъехал этот бус, я узнал, что там мои коллеги. Я слышал, как их заводили и били. Слышал звуки сильных ударов и крики от боли.

Мне дико начал болеть бок, у меня проблемы с почками. Я попросил таблетку или вызвать врача. Потом пришел сотрудник, сказал мне идти в спортивный зал. Я попытался встать и упал. Он меня хотел поднять и потянуть, я снова упал. Тогда они решили вызвать скорую. Набросали протокол, дали расписаться. Врачи положили меня на носилки и отвезли в больницу.

Если мне придется ехать в здание Ленинского РОВД, то я не знаю, как, потому что мне страшно до сих пор. Наверное, они уверены в своей безнаказанности, поэтому мне страшно. Еще больший страх потому, что это милиция».

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