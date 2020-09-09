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32-й день белорусской революции (Онлайн)

  • 9.09.2020, 10:32
  • 3,253
32-й день белорусской революции (Онлайн)
Фото: «Белсат»

Студенческие протесты, забастовки рабочих, национальные флаги над городами.

Ровно месяц назад в Беларуси прошли президентские выборы, на которых народ победил диктатора. Ровно месяц белорусы выходят на улицы и проводят акции протеста с требованием отставки Лукашенко и освобождения национальных лидеров.

Сегодня, в 32-й день белорусской революции, независимые телеграм-каналы призвали белорусов продолжать давление на власть и наносить удары по ее болевым точкам.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.

11:03 Вот такое граффити появилось в районе улицы Нововиленской в Минске.

11:02 Дом на улице Притыцкого в Минске прямо сейчас.

10:35 В Беларуси с 1 сентября продолжаются студенческие забастовки и акции солидарности. Сегодня во многих вузах страны студенты пришли на занятия в цветах национального флага. На фото: студенты МГЛУ, БГУИР и БГЭУ.

10:33 Рабочие Мозырского НПЗ ответили на репрессии властей. На ключевом для экономики страны заводе остановлены еще несколько установок.

10:21 Минск вернул национальные флаги на свои места. К утру 9 сентября практически над всеми районами столицы появилась национальная символика.

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