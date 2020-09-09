«Рухнет» не Беларусь, а режим 11 Эль Мюрид

9.09.2020, 10:46

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Ответ на слова Лукашенко.

Если Беларусь "рухнет", следующей будет Россия, заявил во вторник Лукашенко в интервью российским телеканалам.

Не совсем понятно, что понимает Лукашенко под фразой "Беларусь рухнет". Беларусь — не нечто абстрактное, это всегда совершенно конкретный режим власти и управления, модель экономики, социальная модель. Впрочем, как и в любой иной стране.

Когда "рухнула" Германия Гитлера, то для режима Гитлера и него самого это была катастрофа и трагедия. Стало ли это катастрофой для Германии? Нет, у нее появился шанс построить новую систему, но уже без фашизма, который и завел Германию в тупик и привел ее в итоге к поражению.

Когда рушится очередной диктаторский режим, это означает лишь одно: он исчерпал возможности эксплуатировать ту модель, которая и удерживала его у власти. Конечно, для выгодополучателей этой модели ее крах является катастрофой или по крайней мере создает для них ситуацию неопределенности. Высшее руководство режима, который и привел страну к краху, это является, вне всякого сомнения, концом, которого оно хотело бы избежать. Но у страны в момент краха режима открывается окно возможностей, в рамках которого страна и народ могут выбрать иную модель развития. Но, конечно, уже без предыдущих правителей, которые должны уйти вместе с похоронившей их системой. Еще раз — для этих руководителей ситуация, вне всякого сомнения, выглядит личной катастрофой. За рамками той системы, в которой они были первыми лицами, у них просто нет будущего.

А жизнь продолжится, пусть и без них. Вряд ли безоблачная, тем более, что любой диктатор после крушения своего режима как правило оставляет после себя выжженную пустыню. Но, как известно, Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. И это справедливо для любой страны.

Эль Мюрид, "Фейсбук"

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