В Гомеле мать несовершеннолетнего ребенка три дня продержали в ИВС 1 9.09.2020, 10:56

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Ранее ее незаконно задержали на рабочем месте.

В редакцию Charter97.org обратилась Татьяна Бачурная . Женщину незаконно задержали на работе сотрудники милиции и три дня продержали в ИВС не смотря на то, что у нее есть несовершеннолетний сын.

«31 августа меня задержали сотрудники милиции за сбор подписей «по проведению собрания с депутатом Креч О.З.» Выписали протокол, где мне вменили статью 23.34 «Призыв к несанкционированному митингу», и сказали прийти в Новобелицкое РОВД 2 сентября к 10:00. Проконсультировавшись с юристом было принято решение в РОВД не идти и ждать повестку из суда.

Второго числа мне поступил звонок от сотрудников милиции с вопросом, почему я не пришла в РОВД ведь я им, как они сказали, обещала. На что я ответила, чтобы действовали по закону и прислали повестку.

4 сентября в 16:00 ко мне на работу явились все те же сотрудники милиции без повестки, без постановления суда и попросили пройти с ними. Я сказала, чтобы они в присутствии свидетелей составили протокол задержания - в этом мне было отказано. Они ссылались на то, что телефонный звонок 2 сентября это была телефонограмма и никаких других документов они предоставлять не обязаны. В связи с этим незаконное задержание на работе я расцениваю как похищение.

Меня вывели с работы и повезли в РОВД Новобелицкого района. Я взяла в качестве свидетеля свою коллегу по работе, но она в РОВД допущена не была и участковый инспектор Ахраменко С.И. пригрозил моей коллеге административным штрафом, если она пойдет со мной в помещение РОВД.

В кабинете на меня составили уже другой протокол. Как выяснилось, первый протокол суд отправил на доработку. Новый я не подписала. В кабинете я требовала позвонить своему адвокату, требовала вызвать ко мне защитника, требовала предоставить моих свидетелей. В этом мне было отказано. Подполковник Кротов Д.В. сказал мне, так как я не явилась к ним второго сегодня, то до суда буду отправлена в ИВС. По законодательству меня не имели право задерживать на 72 часа, так как у меня есть несовершеннолетний сын. В связи с этим я считаю, что арест и изоляция меня до суда это личная месть Кротова Д.В.

Из-за того, что сотрудники милиции нарушают законодательство и совершают преступления против своего народа, то дальнейшие споры с ними я считала бессмысленными. В РОВД пришла моя мать, тетя и будущий муж. Они написали заявление о том, что меня неправомерно задержали.

Примерно в 21:00 меня увезли в ИВС на Междугороднюю 26. Что могу сказать про ИВС - не страшно. Кормят сносно, никто не давит на тебя, в камере 4 человека, сокамерницы хоть и «алкашки» и «зэчки» со стажем, но люди попались достаточно порядочные. К сотрудникам ИВС тоже претензий нет - все понимали, что я здесь случайно. За три дня выспалась.

7 сентября в примерно а 13:00 меня повезли в Новобелицкое РОВД, а оттуда на суд. Суд это цирк в прямом смысле слова. Видно было, что судья Козлов Д.П. изрядно нервничает, постоянно перелистывает протоколы опроса и задержания, но решение принял быстро – виновна. Мне дали 30 базовых. Против системы не попрешь, ведь они все повязаны.

На данном этапе я отправила запросы в организацию помощи пострадавшим и правозащитную - будем обжаловать!

Хочу сказать всем людям, кто поддерживает меня, кто поддерживает мою семью и не остается безразличным к беззаконию, которое устроили власти против белорусского народа – огромное спасибо! Помните: вместе мы сила!»

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