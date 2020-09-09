«Я в стачке и мне не стыдно смотреть в глаза своей дочери» 1 9.09.2020, 11:00

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Бастующие шахтеры Солигорска провели флешмоб.

Шахтеры Солигорска провели флешмоб, во время которого рассказали, почему они присоединились к Общенациональной забастовке.

Некоторые заявления шахтеров опубликовал Стачком ОАО «Беларуськалий».

«Я - Крыж Алексей, работник ТЭС 4РУ. Нахожусь в стачке, потому что устал от лжи,насилия и беззакония. Не собираюсь никуда уезжать, люблю Беларусь,свой город!»

«Я - Борис Макаревич,работник рудника 4РУ. Я в стачке и мне не стыдно смотреть в глаза своей дочери».

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