Нас уже не сломить! 4 9.09.2020, 11:09

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Фото: «Радыё Свабода»

Мы доказываем каждый день, что мы - настоящая власть.

Нас уже не сломить! Один никчемный человечек против целого народа, один шакал против невероятных зубров.

«Саша-таракан думает, что взял нас в заложники, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Мы уже прошли через недоумение, злость, страх, смирение и отчаяние. И мы побороли это.

Мы не в кино, мы не могли не вступать в переговоры с террористом, ведь мы и есть его заложники, Все мы. И предприниматели, и милиционеры, и учителя, и рабочие, и доктора, и инженеры, и фермеры, и айтишники, и военные.

Когда вокруг терпимость - зло торжествует. Мы не знаем, как поступить с нашим прошлым, но нам не безразлично наше будущее. Беда пришла, пришла в каждый дом, со слезами на глазах мы скорбим, стиснув зубы мы терпим, сжав кулаки мы держим удар!

Мы доказываем каждый день, что мы - настоящая власть. Нас уже не сломить! Один никчемный человечек против целого народа, один шакал против невероятных зубров.

Пора остановить экономику, остановить транспорт, остановить работу, остановить учебу, нас миллионы, мы терпели десятилетия, стерпим несколько недель, а он - нет. Без нас - его нет! Без наших денег - его нет! Он террорист, но мы уже не его заложники».

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