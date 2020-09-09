Пожар на торфяном болоте 4 9.09.2020, 11:19

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Фото: «Радыё Свабода»

Протесты в Беларуси уже не остановить.

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня ушел со своего поста, протестуя против действий властей после выборов президента и поддерживая протестующих в стране, передает dw.com.

"Девятого августа я для себя составил кодекс чести из двух постулатов, - вспоминает выборы президента Беларуси уже бывший теперь белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня. - Как гражданин, который не хочет нарушать законы, я решил, что не буду фальсифицировать итоги выборов. И я сделал это".

"То, что вчера страшно, сегодня - нет"

По итогам голосования на избирательном участке в посольстве Беларуси в Словакии Александр Лукашенко получил только 12 процентов голосов, Светлана Тихановская - 80. Лещеня, с 2002 по 2006 годы работавший помощником Лукашенко по внешнеполитическим вопросам, не склонен проецировать данные результаты на всю страну, потому что, по его словам, "за рубежом избиратель более радикален". Но эти цифры он рассматривает как "своеобразный маркер".

Однако уйти с госслужбы кадрового дипломата с почти тридцатилетним стажем заставили не официальные итоги выборов, а сцены насилия со стороны силовиков в отношении мирных протестующих. "Уже 10 августа, когда я посмотрел, что делается, шоковое состояние было. Но я посол, и пока остаюсь им по рангу. Посол может быть эмоциональным человеком, но не может быть эмоциональным послом", - пояснил Лещеня.

По словам экс-дипломата, ему понадобились пять дней на принятие и оформление решения. "Я просто понял, что я как гражданин должен переступить через себя как посла. 2-3 дня жил с этой мыслью, мы это обсуждали с женой, нам было страшно. Но то, что вчера страшно, сегодня - нет", - вспоминает Лещеня. Все свои дальнейшие действия, а именно текст видеообращения, он называет продуманным "нормальным чиновничьим расчетом". "Если посмотреть, то там каждое слово было продумано", - говорит экс-посол. Реакция на собственный демарш его удивила: "Не ожидал, что проснусь всемирно известным".

Посол вернулся в Беларусь после отставки

После увольнения Лещеня вернулся на родину в Беларусь, хотя, по его собственным словам, в Словакии ему предлагали политическое убежище. "В отличие от других революционеров - нет, я еще не революционер (смеется. - Ред.) - я запасных аэродромов не готовил. Я вернулся. Я не выписал семью. Я уязвим - вот он я, вот мои дети, мои родители", - сказал Лещеня. С уже бывшими коллегами после ухода со службы экс-дипломат, по его словам, связей не поддерживает.

"Но я чувствую тихую поддержку от коллег, где-то как-то - если случайно (встречусь. - Ред.)", - признался Игорь Лещеня. К тем коллегам, которые, как он, ушли с госслужбы, Лещеня относится с особым уважением: "Я их уважаю, преклоняюсь. У них не было такой возможности громко уйти, как у меня".

Вернувшись на родину, никаких планов по новому трудоустройству Игорь Лещеня пока не строит, хотя добавляет, что в ближайшее время будет "пытаться оставаться в публичном пространстве". Никаких угроз со стороны властей он, по собственному признанию, не получал, однако считает нынешнее свое положение шатким: "Мое заявление (размещенное в Youtube. - Ред.) - наверное, если аналитики в погонах его рассматривали, то сделали вывод, что я прошел по краю. Достоин увольнения, но пока не достоин узнать что-то новое о своем Жодино", - продолжает Лещеня, намекая на следственный изолятор в этом городе, недалеко от здания которого он сейчас живет.

Пожары на торфяниках

Фактическое похищение и попытку выдворить члена Координационного совета по передаче власти Марию Колесникову он считает продолжением игры на обострение: "Поскольку у них (членов совета. - Ред.) не было критической поддержки, их по одному выщелкивают, скажем так".

Тем не менее значительная часть общества "уже не смирится с тем, что было", уверен экс-посол. Поэтому он исходит из того, что далее ситуация в Беларуси может развиваться по двум сценариям. "Совсем кончиться (протестное движение. - Ред.) не может. Либо временно уйдет вниз, либо будет провокация, после которой будут разговоры о пятой колонне. Беларусь была известна торфяниками, и белорусы знают, что такое пожары на торфяном болоте. Вы можете его сбить сверху, но внутри он будет тлеть", - заключил Лещеня.

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