Арестован юрист Максим Знак 19 9.09.2020, 11:23

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Максим Знак

Фото: «Радыё Свабода»

Делом занимается Следственный комитет.

Арестован юрист Максим Знак из Координационного совета. Как сообщили «Радыё Свабода» в штабе Виктора Бабарико, в 8.30 у него было запланировано интервью.

Фото: «Радыё Свабода»

«Он не зашел в Zoom, я ему позвонил, он произнес фразу «похоже, кто-то к нам пришел», отключился и написал слово «маски». Сейчас он недоступен», — рассказал пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Герман.

Адвокат Максима Знака Дмитрий Лаевский рассказал tut.by, что делом занимается Следственный комитет.

«Следственный комитет проводит процессуальные действия, причины и основания неизвестны. Сейчас у Максима Знака дома планируется обыск», - сказал Лаевский.

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