В Верховную Раду Украины может пройти новая сила 9.09.2020, 11:52

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Опрос социологов.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, в парламент прошли бы пять партий.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», пишет «Новое время».

Президентскую партию «Слуга народа» готовы поддержать 25,7% украинцев среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать. Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддерживают 16,7% опрошенных, «Европейскую солидарность» — 15,6%, ВО «Батькивщина» — 9,4%, «Радикальную партию» Ляшко — 6%.

Другие партии, в частности «Голос», разместились значительно ниже избирательного барьера в 5% и сегодня не могут претендовать на попадание в парламент.

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