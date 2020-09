Глава крупнейшей фракции Европарламента: Лукашенко нужно как можно скорее внести в «черный список»

Der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU), hat sich klar für Sanktionen sowohl gegen Russland als auch gegen Belarus ausgesprochen. "Wir müssen sie bei dem packen, was ihnen am wichtigsten, nämlich beim Geld", so Weber im #ZDFmoma. pic.twitter.com/OgYzuXovXC