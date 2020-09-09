Экс-глава Нацбанка Беларуси: Словам властей уже никто не верит 1 9.09.2020, 12:23

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Станислав Богданкевич

Станислав Богданкевич напомнил о падении белорусского рубля в 2011 году.

Экс-председатель Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич прокомментировал ситуацию, которая сегодня сложилась на финансовом рынке страны. «Белорусский рубль немного стабилизировался, но, как видим, многие люди, которые хранили деньги в национальной валюте, потеряли после выборов, когда рубль обвалился», - заявил он.

По его словам, руководство в стране будет беречь вклады и выдавать кредиты только рентабельным предприятиям, а не тем, кто даже не может продать свою продукцию, только тогда, «когда власть начнет держать отчет перед людьми, а не пытать их за альтернативные взгляды», передает «Радыё Рацыя».

«И главное — не надо врать. Поэтому, когда звучит заявление, что финансовая система в Беларуси останется стабильной, то люди сразу вспоминают, как их обманывали в 2011 году, когда белорусский рубль девальвировался в три раза. Поэтому после выборов и обвалилась национальная валюта. Их словам уже никто не верит», — сказал Богданкевич.

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