Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам10
- 9.09.2020, 13:11
- 7,336
Писательница завила о восстании страны и гордости за народ.
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич сегодня обратилась к белорусам. Заявление писательницы опубликовал сайт Белорусского ПЭН-центра.
— Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака.
Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ.
Люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что они победят.
Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья.
А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им.
Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь…
Напомним, что сегодня к Светлане Алексиевич пришли оперативники в штатском, ей звонят на телефон и домофон, требуют впустить в квартиру.