Белорусы Швеции добились встречи с главой МИД страны

Белорусы Швеции добились встречи с главой МИД страны1
- 9.09.2020, 13:19
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Как проходят акции солидарности с Беларусью в Стокгольме.
В шведской столице уже 30 дней подряд проходят акции солидарности с Беларусью. Участник встреч Игорь сообщил сайту Charter97.org, что они добились встречи с главой МИД Швеции:
- Хочу поделиться информацией, о том что в Стокгольме 30 дней подряд неравнодушные люди, которые солидарны с народом Беларуси, выходят на акции поддержки.
Они добились диалога с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, после которого Швеция выдвинула свою твёрдую позицию по поводу новых санкций верхушке режима.
В составе участников не только белорусы, но и шведы, украинцы, русские и поляки.