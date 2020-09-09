Белорусы Швеции добились встречи с главой МИД страны 1 9.09.2020, 13:19

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Как проходят акции солидарности с Беларусью в Стокгольме.

В шведской столице уже 30 дней подряд проходят акции солидарности с Беларусью. Участник встреч Игорь сообщил сайту Charter97.org, что они добились встречи с главой МИД Швеции:

- Хочу поделиться информацией, о том что в Стокгольме 30 дней подряд неравнодушные люди, которые солидарны с народом Беларуси, выходят на акции поддержки.

Они добились диалога с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, после которого Швеция выдвинула свою твёрдую позицию по поводу новых санкций верхушке режима.

В составе участников не только белорусы, но и шведы, украинцы, русские и поляки.

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