Разозлитесь вы уже наконец!1
- 9.09.2020, 13:50
- 4,268
Шахтеры, сталевары, заводчане, где вы?
Читательница Telegram-канала "Баста!" призвала белорусских мужчин встать на защиту женщин, которых избивают лукашенковские каратели.
- Интересно, сколько будут девочки собой закрывать мальчиков, а мальчики, сидя дома на диване, обсуждать, что женщины просто сегодня неправильно стояли в сцепке? Женщины! В сцепке!
Девочек, между прочим, хватают так же, как и мальчиков. Но они идут! А сильные мужики устраивают трусливые итальянские забастовки от страха потерять работу и быть наказанными. Пока их дочек бьют и таскают по асфальту.
Власти действительно испугались забастовок, это было видно. А потом испугались взрослые мужики - и отправили к омону девочек, не умеющих стоять в сцепке. Они детей должны растить, цветы садить, носки вязать и борщи варить. Их не учили стоять в сцепке. Они не служили в армии.
Вот фу, честное слово! Разозлитесь вы уже наконец, дядьки с мышцами! Шахтеры, сталевары, заводчане. Хватит девочек вместо себя отправлять!
Написали вы свои требования - их не выполнили. Дальше что? Вы ж мужики!