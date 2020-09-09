Разозлитесь вы уже наконец! 1 9.09.2020, 13:50

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Фото: ТАСС

Шахтеры, сталевары, заводчане, где вы?

Читательница Telegram-канала "Баста!" призвала белорусских мужчин встать на защиту женщин, которых избивают лукашенковские каратели.

- Интересно, сколько будут девочки собой закрывать мальчиков, а мальчики, сидя дома на диване, обсуждать, что женщины просто сегодня неправильно стояли в сцепке? Женщины! В сцепке!

Девочек, между прочим, хватают так же, как и мальчиков. Но они идут! А сильные мужики устраивают трусливые итальянские забастовки от страха потерять работу и быть наказанными. Пока их дочек бьют и таскают по асфальту.

Власти действительно испугались забастовок, это было видно. А потом испугались взрослые мужики - и отправили к омону девочек, не умеющих стоять в сцепке. Они детей должны растить, цветы садить, носки вязать и борщи варить. Их не учили стоять в сцепке. Они не служили в армии.

Вот фу, честное слово! Разозлитесь вы уже наконец, дядьки с мышцами! Шахтеры, сталевары, заводчане. Хватит девочек вместо себя отправлять!

Написали вы свои требования - их не выполнили. Дальше что? Вы ж мужики!

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