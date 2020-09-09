Минчане вышли на акции в разных районах столицы
- 9.09.2020, 14:01
- 1,256
Цепи солидарности разворачиваются по всему городу.
Сегодня - 32-й день белорусской революции. По всей стране проходят студенческие протесты, забастовки рабочих, акции солидарности вывешиваются национальные флаги над городами.
Минчане вышли на акции в разных районах столицы. Цепи солидарности разворачиваются по всему городу. Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.
Цепь солидарности стоит в Минске вдоль проспекта Дзержинского - люди выходят здесь каждый день.
Около метро Михалово минчане тоже выстроились в цепь.
На улице Ольшевского люди присоединились к ежедневным протестам и вышли на «Акцию украденного голоса».