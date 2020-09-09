Минчане вышли на акции в разных районах столицы 9.09.2020, 14:01

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Цепи солидарности разворачиваются по всему городу.

Сегодня - 32-й день белорусской революции. По всей стране проходят студенческие протесты, забастовки рабочих, акции солидарности вывешиваются национальные флаги над городами.

Минчане вышли на акции в разных районах столицы. Цепи солидарности разворачиваются по всему городу. Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.

Цепь солидарности стоит в Минске вдоль проспекта Дзержинского - люди выходят здесь каждый день.

Около метро Михалово минчане тоже выстроились в цепь.

На улице Ольшевского люди присоединились к ежедневным протестам и вышли на «Акцию украденного голоса».

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