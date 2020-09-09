Заморозка валютных вкладов в Беларуси стала реальностью? 5 9.09.2020, 14:15

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Экономика страны оказалась в ситуации правового дефолта.

Новой реальности в Беларуси – месяц, подводим первые итоги, пишет «Экономическая газета».

Реакция населения – скупка валюты, отзыв депозитов, сокращение платежей (по оценке Fitch, за первые три недели августа крупнейшие банки РБ лишились от 1% до 6% вкладов физических лиц).

Реакция Нацбанка – отказ от двухсторонних операций и переход на кредитные аукционы, рекордное падение ЗВР (Нацбанк стремится создать дефицит рублевых ресурсов и сделать их более дорогими, чтобы воспрепятствовать совершению спекулятивных операций по покупке иностранной валюты).

Реакция банков – сворачивание отдельных направлений кредитования, битва за ресурсы, ограничение доступа белорусских банков к иностранной валюте на внешних рынках.

Реакция IT-сферы – проработка вопроса о релокации, страны- соседи выстроились в очередь на прием.

Реакция власти – аресты, избиения, уголовные дела. На Окрестина спасатели ОСВОДа и работник МЧС, не снявший флаг, задержан 12-летний пацан с баллончиком краски, врач после задержания оказывается в реанимации. Начальник ГУБОПиК разносит стеклянную дверь в кафе. Людей похищают, удерживают, принуждают к записи видеозаявлений, не впускают в страну, выдворяют из страны. Увольняются все руководители, не обеспечившие лояльность своих коллективов – в медицине, спорте, в сфере культуры и образования.

К вопросу о стоимости ситуации. Какова цена правового дефолта?

Согласно показателю Cost of Shutdown Tool (COST), рассчитываемому международной организацией NetBlocks, измеряющей стоимость отключения интернета в разных странах мира, отсутствие интернета в течение двух с половиной суток с 10 по 12 августа 2020 г. стоило экономике Беларуси 141 млн USD. За сутки потери страны составили свыше 56 млн USD.

В оценку включены потери от остановки интернет- банкинга, такси, картографии, онлайн- магазинов и прочих сервисов. Сколько будет стоить сохранение правового дефолта, нерешение сложившейся ситуации?

По информации Нацбанка, за август 2020 года золотовалютные резервы снизились на 1 399,6 млн USD (на 15,8 %). При этом снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". То есть, при сохранении ситуации цена условно стабильного курса белорусского рубля – примерно 1 млрд USD в месяц.

За кадром – охлаждение экономики, разрывы торговых соглашений и связей, потери от релокации IT- бизнеса.

Доверие к национальной валюте и финансовой системе можно рассмотреть с точки зрения теории игр. Две стороны – народ и государство. Какие стратегии ведут к выигрышу, какие к проигрышу?

В идеале это кооперативная игра, но сейчас противостояние кажется бескомпромиссным.

Для населения минимизация рисков и потерь – нулевое доверие государству. Для государства же становится вполне вероятным применение крайних финансовых мер, в числе которых может быть, как временная заморозка вкладов или возврат валютных депозитов рублями.

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