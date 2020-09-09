«И только вам выбирать, на чьей стороне сражаться» 9.09.2020, 14:30

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Фото: AFP

Белорусы США исполнили песню сопротивления шахтеров из Кентукки.

Песню «На чьей ты стороне» исполнили, чтобы поддержать протесты в нашей стране, сообщает «Белсат».

«Трымае плошчу разам працоўнае звяно» – звучит в белорусском переводе строчка песни Флоренс Рис «Which side are you on». Песню записали группа из США «Slavalachia», исполнительница из Беларуси Сергей Долгушев и украинская группа «Торбан». Кинематографист Варфоломей Круга объясняет, как возникла идея создания белорусской версии американского гимна протеста и клипа к нему:

«Мы видели много видеорепортажей, как ОМОН хватает мирных протестующих. Мы решили записать песню и создать клип, потому что ты на расстоянии и чувствуешь какую-то беспомощность. Если очень хочется иметь отношение к происходящему, – это проявление неравнодушия… на расстоянии это как бы пропущено через усилитель».

В 30-е годы прошлого века шахтеры Кентукки восстали против несправедливости, эксплуатации, плохого обращения, низких зарплат и организовались в трудовой союз, чтобы бороться за свои права.

«Мы почувствовали, что песня очень метко отражает происходящее и в США и в Беларуси. В конце концов для нас есть выбор, даже если ты живешь в стране, режим которой угнетает. И только вам выбирать, на чьей стороне вам бороться», – объясняет продюсер Квинтин Шумейкер.

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