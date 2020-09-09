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СМИ: Евросоюз введет санкции против 40 представителей белорусского режима

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  • 9.09.2020, 14:32
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СМИ: Евросоюз введет санкции против 40 представителей белорусского режима

Продолжаются дискуссии по включению в список Лукашенко. 

Страны Европейского Союза согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима.

Такую информацию обнародовало "Польское радио" со ссылкой на информацию европейских дипломатов.

В санкционном списке будут лица, которые принимали участие в фальсификации результатов президентских выборов и причастны к жестокому подавлению протестов в Беларуси.

По словам одного из дипломатов, список пока является неполным, поскольку до сих пор продолжаются дискуссии или в списке должен быть Лукашенко.

Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и замораживание финансовых активов на территории блока.

Ранее агентство Reuters сообщало, что ЕС до середины сентября намерен ввести санкции против 31 высокопоставленного чиновника Беларуси, в том числе против главы МВД.


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