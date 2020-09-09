Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО на Володарского 7 9.09.2020, 14:33

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Мария Колесникова

Фото: ТАСС

Об этом сообщил руководитель следственной группы СК.

Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на Володарского, сообщил tut.by отец Марии Александр Колесников.

— Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу, — сказал Колесников.

Напомним, вчера Марию Колесникову пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь.

Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета «направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет. Отец Колесниковой предположил, что Мария задержана по этому делу.

Ранее и Колесникова, и увезенный силовиками сегодня Максим Знак были в статусе свидетелей по этому делу.

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