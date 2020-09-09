Как выглядит ситуация с коронавирусом в Европе
- 9.09.2020, 14:41
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Европейским лидером по заболеваемости остается Испания, а Беларусь входит в десятку.
В мире уже более 27 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 898 269 случаях смерти и более 18 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.
Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия.
Ситуация в Европе выглядит немного спокойней. Главные мировые эпицентры сейчас сосредоточились на американском континенте. Тем не менее Европа уже готовиться ко второй волне. Вот как выглядит десятка стран с наибольшим количеством случаев коронавируса.
Испания – 534 513
Франция – 373 718
Италия – 280 153
Германия – 255 626
Украина – 146 511
Румыния – 98 304
Бельгия – 89 141
Швеция – 85 707
Нидерланды – 79 792
Беларусь – 73 208
Напомним, независимые журналисты и блогеры отмечают, что цифры Минздрава существенно занижены.