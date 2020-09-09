Как выглядит ситуация с коронавирусом в Европе 9.09.2020, 14:41

5,154

Фото: Getty Images

Европейским лидером по заболеваемости остается Испания, а Беларусь входит в десятку.

В мире уже более 27 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 898 269 случаях смерти и более 18 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.

Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия.

Ситуация в Европе выглядит немного спокойней. Главные мировые эпицентры сейчас сосредоточились на американском континенте. Тем не менее Европа уже готовиться ко второй волне. Вот как выглядит десятка стран с наибольшим количеством случаев коронавируса.

Испания – 534 513

Франция – 373 718

Италия – 280 153

Германия – 255 626

Украина – 146 511

Румыния – 98 304

Бельгия – 89 141

Швеция – 85 707

Нидерланды – 79 792

Беларусь – 73 208

Напомним, независимые журналисты и блогеры отмечают, что цифры Минздрава существенно занижены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».