Польские политики о Беларуси: Диктаторы не имеют ни единого шанса 4 9.09.2020, 14:50

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Фото: «Радыё Свабода»

Лукашенко у финишной черты.

Обзор высказываний польских политиков о Беларуси подготовило издание «БелГазета».

«Саша, 26 ЛЕТ - очень большой срок»

- Если бы у меня была возможность честно и открыто с ним поговорить, я бы сказал ему: «Саша, смотри, 26 лет - это большой срок. И ты упустил первую возможность. Сегодня ты должен понимать, что ты - у финишной черты. И ты должен решить, как закончить этот долгий период и будет ли твое наследие хорошим или плохим».

Как у Ярузельского, который организовал «круглый стол», или как у Януковича, который бежал, или как у Чаушеску, которого убили.

Сейчас выбор очень драматический, поскольку все, что он ни сделает, слишком поздно. Как я сказал в одном из интервью, все диктаторы считают себя самыми сильными, но над ними властвует своя тирания - тирания времени. И все диктаторы не имеют ни единого шанса в противостоянии со временем. И время Лукашенко ушло несколько лет назад.

(экс-президент Александр Квасьневски, Русская служба BBC, 2 сентября 2020г.)

«Дедушка, что будет с Беларусью?»

- Вся моя семья, мои дети - мы все очень сопереживаем тому, что происходит сегодня в Беларуси. Даже мой 11-летний внук переживает. Первый вопрос, который он мне задал - а мы долго с ним не виделись - был таким: «Дедушка, что будет с Беларусью?» На него события в Беларуси также произвели огромное впечатление. Подъем в Беларуси задел струны в наших душах. Я говорю о «нас», имея в виду всех тех, кто помнит нашу историю борьбы за свободу, кто участвовал в сопротивлении, кто ощутил на себе тот дух всеобщего подъема. Я не стесняюсь в таких ситуациях ни своих эмоций, ни слез, когда вижу этих прекрасных людей в таких невероятных ситуациях. Удивительно, как креативны белорусы!

…Но самое большое впечатление на меня производят не драматические новости и не кадры арестов, избиения, издевательства, а лица этих людей - молодых, совсем юных парней и девушек, лица стариков. Это то, чего нет в современной глобальной политике, - удивительная аутентичность. Мы как-то уже отвыкли от этого, отвыкли даже те люди, которые боролись за свободу и демократию, - настолько будничной и рутинной стала наша политика. И потому лица свободных белорусов производят такое контрастное впечатление. Просто снова хочется свободы, когда видишь этих людей!.. Сегодня они пытаются построить свободу в Минске, Гродно, Могилеве - во всех городах Беларуси. Хотя на самом деле они восстанавливают - и так было во времена Майдана в Украине - ослабленную веру в смысл борьбы за еще большую свободу и демократию. Меня переполняет не только восхищение этими сценами, но и искренняя благодарность за то, что мы можем это видеть - то, что сами немного потеряли. Сегодня мы отмечаем годовщину «Солидарности» в Польше и пытаемся разгрести в памяти воспоминание о том времени всеобщего счастья, в которое мы все были погружены. И это нам дается с огромным трудом. Но внезапно из Беларуси приходит настоящее дыхание свободы и свежести! Белорусы не только борются, но и делают нам огромный подарок.

Как когда-то революция в Украине, так и сегодня подъем в Беларуси является важным посланием для всех европейских народов: не будьте равнодушными! Потому что, если вы будете равнодушными по отношению к тому, что сегодня происходит в Минске, то только подтвердите, что вас не волнуют происходящие в самом центре Европе процессы потери свободы и нарушения базовых принципов демократии. И я сейчас не говорю о наших польских проблемах - я говорю в целом о Европе… Белорусский урок должен стать уроком панъевропейским. Белорусы столько лет были за нами - прошу меня извинить за упрощение - а сегодня в фундаментальных вещах обгоняют нас. Для нас происходящее в Беларуси не должно быть только сентиментальным уроком истории. Белорусы нам сегодня показывают, какими мы должны быть сегодня и завтра. И в этом смысле солидарность, которую поляки, европейцы окажут Беларуси, находится в наших общих интересах.

(экс-премьер-министр, бывший председатель Европейского совета Дональд Туск, Krytyka Polityczna, 2 сентября 2020г.)

«Белорусские демократы борются не только за себя»

- Беларусь находится в похожей ситуации, как Армения - кто бы там ни правил, он должен как-то регулировать свои отношения с Кремлем. И пока Кремль будет силен, он будет диктовать свои условия. Однако ситуация будет выглядеть иначе, если что-то изменится в самой России. Но до этого еще далеко… Хотя неизвестно… Посмотрим на Хабаровск - этот взрыв демократических тенденций на Дальнем Востоке России. Удивительные вещи. Этого никто не ожидал. Так что мы живем во времена повышенной неуверенности в завтрашнем дне. Но происходящее сегодня Беларуси приковало к себе внимание всей Европы. Или как минимум оно должно быть. Я убежден, что белорусские демократы борются не только за себя, но и за демократию в Украине, за демократию в России, за демократию в странах Балтии. Сегодня это самая важная борьба в регионе.

(главный редактор Gazeta Wyborcza Адам Михник, Krytyka Polityczna, 12 августа 2020г.)

«Слишком мало или слишком поздно»

- На мой взгляд, большинство этого типа диктаторов имеют проблемы с оценкой сложности своей ситуации. И потому всегда делают слишком мало и слишком поздно. Вспомним, как пытался спастись Бен Али в Тунисе, который опоздал, может, на неделю. Или вспомним Мубарака в Египте - если бы он правил на один срок меньше, может, остался бы до конца жизни уважаемым лидером… Если ты правил четверть века, обладал полной властью, то внезапно дать себе отчет, что нужно принять очень драматическое решение - для таких сатрапов это в самом деле очень трудно сделать. И поэтому, как правило, они действуют тогда, когда слишком поздно.

(экс-министр иностранных дел Радослав Сикорски, Krytyka Polityczna, 19 августа 2020г.)

«Эту революцию уже не остановить»

- Белорусы борются за свою судьбу, и ни Россия, ни Европа им для этого не нужны. Эта революция на самом деле белорусская. Необыкновенно важно, что дух свободы так силен в этом обществе… Эту революцию уже не остановить, гражданское общество это почувствовало, они уже знают, что могут победить. И эту мечту у них никто не отберет.

(глава партии «Весна», кандидат в президенты на выборах-2020, глава делегации Европарламента, занимающейся отношениями с Беларусью, Роберт Бедронь, радио TOK FM, 25 августа 2020г.)

«Нет легких сценариев»

- Премьер-министр Моравецки охарактеризовал ситуацию как «гордиев узел». Нет легких сценариев в отношении Беларуси. Мы должны протестовать, когда бьют людей, и хорошо, что так делаем. Но мы должны смотреть на вещи реально. Нет легких решений. Нужно задать вопрос: что сделает молодая белорусская демократия со своей независимостью? Будет ли Европейский союз в состоянии ей помочь? Нужно работать над реальным сценарием.

(главный редактор консервативного журнала Sieci Яцек Карновски, wpolityce.pl, 28 августа 2020г.)

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