Российский кинорежиссер Павел Чухрай: Стыдно и горько

Российский кинорежиссер Павел Чухрай: Стыдно и горько5
- 9.09.2020, 14:56
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Омерзительно слышать ложь, которая звучит из российских государственных СМИ.
Кинорежиссер Павел Чухрай раскритиковал на «Эхе Москвы» российскую власть за поддержку режима Лукашенко.
«Стыдно и горько смотреть, как Россия, российская власть, со все большей решительностью поддерживает, изолгавшийся режим Лукашенко.
Омерзительно слышать ложь, которая звучит из российских государственных СМИ в отношении того, что на самом деле происходит в Беларуси.
Если бы было коллективное письмо научной и творческой интеллигенции, обращенное к нашей власти, с требованием прекратить поддерживать незаконный и кровавый режим Лукашенко, я бы такое письмо подписал».