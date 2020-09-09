Российский кинорежиссер Павел Чухрай: Стыдно и горько 5 9.09.2020, 14:56

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Павел Чухрай

Фото: РИА «Новости»

Омерзительно слышать ложь, которая звучит из российских государственных СМИ.

Кинорежиссер Павел Чухрай раскритиковал на «Эхе Москвы» российскую власть за поддержку режима Лукашенко.

«Стыдно и горько смотреть, как Россия, российская власть, со все большей решительностью поддерживает, изолгавшийся режим Лукашенко.

Омерзительно слышать ложь, которая звучит из российских государственных СМИ в отношении того, что на самом деле происходит в Беларуси.

Если бы было коллективное письмо научной и творческой интеллигенции, обращенное к нашей власти, с требованием прекратить поддерживать незаконный и кровавый режим Лукашенко, я бы такое письмо подписал».

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