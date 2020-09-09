закрыть
9 сентября 2020, среда, 15:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский кинорежиссер Павел Чухрай: Стыдно и горько

5
  • 9.09.2020, 14:56
  • 6,798
Российский кинорежиссер Павел Чухрай: Стыдно и горько
Павел Чухрай
Фото: РИА «Новости»

Омерзительно слышать ложь, которая звучит из российских государственных СМИ.

Кинорежиссер Павел Чухрай раскритиковал на «Эхе Москвы» российскую власть за поддержку режима Лукашенко.

«Стыдно и горько смотреть, как Россия, российская власть, со все большей решительностью поддерживает, изолгавшийся режим Лукашенко.

Омерзительно слышать ложь, которая звучит из российских государственных СМИ в отношении того, что на самом деле происходит в Беларуси.

Если бы было коллективное письмо научной и творческой интеллигенции, обращенное к нашей власти, с требованием прекратить поддерживать незаконный и кровавый режим Лукашенко, я бы такое письмо подписал».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся» Владимир Пугач
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ?
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ? Любовь Лунева