Студенты протестуют по всей Беларуси
- 9.09.2020, 15:25
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Разнообразие акций в вузах страны впечатляет.
Сегодня - 32-й день белорусской революции. По всей стране проходят студенческие протесты, забастовки рабочих, акции солидарности вывешиваются национальные флаги над городами.
Студенты сегодня протестуют по всей Беларуси. Разнообразие акций в вузах страны впечатляет: это и молчаливые, и песенные протесты, и видеообращения, и одежда в цветах национального флага.
На видео — акции учащихся МГЛУ, БГУ и БГУКИ.
Студенты мехмата и ФПМИ БГУ поют песню «Грай».
Студенты МГЛУ тоже не сдаются и продолжают свои ежедневные акции.
Акцию проводят и будущие дипломаты с ФМО БГУ.
Студенты БГТУ вышли на улицу и поют «Три черепахи».
Факультет финансов и банковского дела БГЭУ проводит креативный протест.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.