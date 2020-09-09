Студенты протестуют по всей Беларуси 9.09.2020, 15:25

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Разнообразие акций в вузах страны впечатляет.

Сегодня - 32-й день белорусской революции. По всей стране проходят студенческие протесты, забастовки рабочих, акции солидарности вывешиваются национальные флаги над городами.

Студенты сегодня протестуют по всей Беларуси. Разнообразие акций в вузах страны впечатляет: это и молчаливые, и песенные протесты, и видеообращения, и одежда в цветах национального флага.

На видео — акции учащихся МГЛУ, БГУ и БГУКИ.

Студенты мехмата и ФПМИ БГУ поют песню «Грай».

Студенты МГЛУ тоже не сдаются и продолжают свои ежедневные акции.

Акцию проводят и будущие дипломаты с ФМО БГУ.

Студенты БГТУ вышли на улицу и поют «Три черепахи».

Факультет финансов и банковского дела БГЭУ проводит креативный протест.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.

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