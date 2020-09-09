закрыть
9 сентября 2020, среда, 17:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Продюсер «Левиафана»: Никогда не мог себе представить подобные кадры в 2020-х в Беларуси

26
  • 9.09.2020, 15:59
  • 12,439
Продюсер «Левиафана»: Никогда не мог себе представить подобные кадры в 2020-х в Беларуси
Александр Роднянский

Александр Роднянский — о ситуации в стране.

Известный всему миру российский кинопродюсер комментирует фото дня из Беларуси, которое уже назвали «Обыкновенный фашизм».

– Я видел подобные кадры только в кино. В великом фильме Элема Климова «Иди и смотри». В «Восхождении», шедевре жены Климова – Ларисы Шепитько. В отличных военных фильмах Виктора Турова, – пишет Александр Роднянский в Instagram. – Видел я, конечно, и такие телевизионные репортажи, и хроникальные кадры. Из Чили, Никарагуа, Руанды…

Но никогда не мог себе их представить в 2020-х в Беларуси...

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я видел подобные кадры только в кино. В великом фильме Элема Климова «Иди и смотри». В «Восхождении», шедевре жены Климова - Ларисы Шепитько. В отличных военных фильмах Виктора Турова. ⠀ Видел я, конечно, и такие телевизионные репортажи, и хроникальные кадры. Из Чили, Никарагуа, Руанды... ⠀ Но никогда не мог себе их представить в 2020 в Беларуси... (фото Евгения Ерчака/EPA)

Публикация от Александр Роднянский (@alexander.rodnyansky)

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся» Владимир Пугач
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип