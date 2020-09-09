Продюсер «Левиафана»: Никогда не мог себе представить подобные кадры в 2020-х в Беларуси 26 9.09.2020, 15:59

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Александр Роднянский

Александр Роднянский — о ситуации в стране.

Известный всему миру российский кинопродюсер комментирует фото дня из Беларуси, которое уже назвали «Обыкновенный фашизм».

– Я видел подобные кадры только в кино. В великом фильме Элема Климова «Иди и смотри». В «Восхождении», шедевре жены Климова – Ларисы Шепитько. В отличных военных фильмах Виктора Турова, – пишет Александр Роднянский в Instagram. – Видел я, конечно, и такие телевизионные репортажи, и хроникальные кадры. Из Чили, Никарагуа, Руанды…

Но никогда не мог себе их представить в 2020-х в Беларуси...

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