Продюсер «Левиафана»: Никогда не мог себе представить подобные кадры в 2020-х в Беларуси

Продюсер «Левиафана»: Никогда не мог себе представить подобные кадры в 2020-х в Беларуси26
- 9.09.2020, 15:59
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Александр Роднянский — о ситуации в стране.
Известный всему миру российский кинопродюсер комментирует фото дня из Беларуси, которое уже назвали «Обыкновенный фашизм».
– Я видел подобные кадры только в кино. В великом фильме Элема Климова «Иди и смотри». В «Восхождении», шедевре жены Климова – Ларисы Шепитько. В отличных военных фильмах Виктора Турова, – пишет Александр Роднянский в Instagram. – Видел я, конечно, и такие телевизионные репортажи, и хроникальные кадры. Из Чили, Никарагуа, Руанды…
Но никогда не мог себе их представить в 2020-х в Беларуси...
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Я видел подобные кадры только в кино. В великом фильме Элема Климова «Иди и смотри». В «Восхождении», шедевре жены Климова - Ларисы Шепитько. В отличных военных фильмах Виктора Турова. ⠀ Видел я, конечно, и такие телевизионные репортажи, и хроникальные кадры. Из Чили, Никарагуа, Руанды... ⠀ Но никогда не мог себе их представить в 2020 в Беларуси... (фото Евгения Ерчака/EPA)