В Беларуси снижается товарооборот с основными торговыми партнерами 14 9.09.2020, 16:03

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С Россией минус 22%, с Украиной минус 24%.

Общий экспорт товаров из Беларуси за полгода упал на 20%, поставки нефтепродуктов снизились в 2,7 раза, передает «Радыё Свабода».

За первые полгода внешняя торговля Беларуси существенно просела по сравнению с таким же периодом в прошлом году. Всего экспорт упал на 20%, настолько же снизился общий товарооборот. Снижение, по данным Белстата, наблюдается со всеми основными торговыми партнерами.

С какими странами снизилась торговля

Германия - традиционный торговый партнер Беларуси, товарооборот за полгода снизился на 17% (всего он составил 1,1 миллиарда долларов), а наиболее просел экспорт: минус 39% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Импорт сократился на 2%.

Великобритания - один из крупных покупателей белорусских нефтепродуктов. Товарооборот упал на 72%, экспорт - на 76%. Общая сумма товарооборота - 338 миллионов долларов, что намного меньше, чем в прошлом году за такой же период.

Украина - второй крупный покупатель белорусских нефтепродуктов, за полгода общий товарооборот составил 2 миллиарда долларов, он снизился за полгода на 25%; на 29% снизился экспорт и на 17% импорт.

Россия - основной торговый партнер Беларуси, общий товарооборот за полгода 13,2 миллиарда долларов, он снизился на 22%; экспорт упал на 6,5%, импорт на 31%.

Польша - еще один стратегический торговый партнер Беларуси, товарооборот за полгода составил 1,1 миллиарда долларов и снизился на 14%; экспорт просел на 20%, импорт на 8%.

Какие товары стали меньше покупать

Нефтепродукты - основной источник притока валюты в Беларусь. За полгода Беларусь экспортировала нефтепродуктов на 979 миллионов долларов. Основными покупателями были Украина (509 миллионов долларов) и Великобритания (249 миллионов долларов). При этом экспорт нефтепродуктов сократился по сравнению с таким же периодом в прошлом году в 2,7 раза.

Экспорт минеральных продуктов по сравнению с прошлым годом за период в 6 месяцев сократился в 2,5 раза. На этих продуктах удалось заработать лишь 1,3 миллиарда, по сравнению с 3,4 миллиардами за первое полугодие 2019 года.

В 1,2 раза сократился экспорт химической промышленности: это, в том числе, и продукция Гродненского гиганта «Гродно Азот». Если в 2019 году за первые 6 месяцев химической продукции продали на 2,3 миллиарда долларов, то сейчас только на 1,9 миллиарда.

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