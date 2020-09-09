Студенты МГЛУ провели масштабную акцию солидарности 9.09.2020, 16:54

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Учащиеся минского вуза не перестают удивлять.

Telegram-канал «Студэнцкая ініцыятыўная група» опубликовал видео акции студентов Минского государственного лингвистического университета. Студенты вышли на традиционную акцию солидарности у стен вуза. Перед тем, как начать исполнять песни, они скандировали: «Спасибо преподавателям». Кто-то нарисовал плакат с фамилиями преподавателей, высказавших свою позицию о происходящем в стране и в университете. Акция заканчивается лозунгом «Каждый день».

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