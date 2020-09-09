закрыть
9 сентября 2020, среда, 17:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Студенты МГЛУ провели масштабную акцию солидарности

  • 9.09.2020, 16:54
  • 3,918
Студенты МГЛУ провели масштабную акцию солидарности

Учащиеся минского вуза не перестают удивлять.

Telegram-канал «Студэнцкая ініцыятыўная група» опубликовал видео акции студентов Минского государственного лингвистического университета. Студенты вышли на традиционную акцию солидарности у стен вуза. Перед тем, как начать исполнять песни, они скандировали: «Спасибо преподавателям». Кто-то нарисовал плакат с фамилиями преподавателей, высказавших свою позицию о происходящем в стране и в университете. Акция заканчивается лозунгом «Каждый день».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся» Владимир Пугач
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип