Фанат «зубров»: Прощай, «Динамо». Встретимся уже совсем скоро в новой Беларуси! 7 9.09.2020, 16:18

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Болельщики хоккейного клуба бойкотируют его матчи.

События, развернувшиеся вокруг президентских выборов, настолько потрясли Беларусь, что возмутилась даже традиционно молчаливая спортивная общественность – более 500 ее представителей подписали открытое письмо с требованием проведения нового честного голосования и наказания для зверствовавших силовиков. Самые активные пошли дальше – ими было создано «Свободное объединение спортсменов Беларуси», представители которого своим примером показывают, что можно не бояться говорить правду, пишет «Трибуна».

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Однако среди откровенно высказывающихся о ситуации в стране спортсменов, по-прежнему критически мало хоккеистов в целом и представителей минского «Динамо» в частности. Такая ситуация ранит многих болельщиков – фан-клуб «зубров» объявил бойкот, к которому присоединяются и другие зрители. Так поступил и Сергей Скобелев – о своем расставании с командой спустя десять лет он написал настолько хлестский пост в инстаграме.

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Я пишу это для себя. Чтоб зафиксировать свое состояние. Я не думал, что это будет для меня так важно. Ведь вокруг происходят гораздо более глобальные движения. Я ждал, я надеялся – до последнего. Думал, если не в первой игре, то во второй, или между, или... как-нибудь еще. Но они обязательно это сделают. Хоть кто-нибудь. Не хотел вот так перечеркивать 10 лет боления за команду. На менеджеров не надеялся, там все понятно. С тренерами тоже. Верил в игроков: в тех, кого искренне считал «своими», в тех, кто на льду всегда доказывал, что им не все равно, в тех, кто вырос здесь. Верил в то, что они найдут способ показать, доказать, что они все видят и понимают, что они часть этого народа. Но, видимо, нет. Слишком велик страх потери сытой жизни.

Избили одного из ваших прошлогодних одноклубников? Тишина. Пытками довели до комы фаната? Тишина. Беззащитных людей избивают на улицах Минска? Тишина. Ни одного уголовного дела по фактам пыток? Тишина. Всех, кто посмел поднять голову, либо посадили, либо выслали из страны? Тишина. Уволили двух человек из пресс-службы за то, что отказались освещать досрочные выборы? Тишина. Ничего. Ни жеста. Ни слова.

Фан-клуб объявил бойкот домашних матчей? Тот самый фан-клуб, который всегда вас, говнюков, поддерживал. Даже тогда, когда уже ни у кого не было сил смотреть на ваши мучения на льду. Когда вас размазывали все подряд. Они всегда были с вами. «Вместе и до конца» – кричали они вам. Кричали они всей арене, показывая, что будут биться за своих всегда. Опять тишина. Да как так, парни! Вам согнали новый фан-клуб из БРСМовцев в одинаковых штанах и вы делаете вид, что все отлично? Благодарите за поддержку? Это гребаный стыд.

Я не думаю, что то, что я и еще несколько сотен обладателей абонементов не продлили их в этом году в знак протеста, как-то скажется на состоянии клуба. Над коммерческой составляющей в команде никто уже давно не работает. Зарплаты капают и хорошо. Но я сделал это для себя. Потому что понял, что уже не смогу болеть как раньше.

Не смогу на гнущихся от волнения коленях отсчитывать последние секунды до сирены, когда вы ведете в одну шайбу или есть шанс самим перевести в овертайм. Не смогу как раньше, несмотря на проигрыш стоять и аплодировать тем, кто сражался до конца. Не смогу искренне объяснить сыну, что мы болеем за «Динамо» не потому, что они выигрывают или проигрывают, а потому, что они представляют наш город, нашу Беларусь. Не смогу. Потому что видел, как сражаются настоящие белорусы – 9-го на Стеле и 10-го на «Риге». Видел, как бесстрашны наши женщины, как бескомпромиссны наши студенты.

И как трусливы наши хоккеисты. Артем Демков, Дмитрий Знахаренко, Александр Павлович, Егор Шарангович, пусть не играющий уже в «Динамо», но искренне мной уважаемый Александр Китаров – что же вы молчите?! Неужели так страшно? Страшнее, чем выходить на мирный протест против вооруженных до зубов отморозков, мечтающих стереть тебя с лица земли, стреляющих на поражение?

Так что прощай, «Динамо». Встретимся уже совсем скоро в новой Беларуси и там уже решим, как нам дальше жить с тобой! Отдельное спасибо Алексею Калюжному. За то, что посчитал нужным выйти и показать, что ему не все равно. Капитан!

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