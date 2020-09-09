закрыть
9 сентября 2020, среда, 17:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Продолжаем давить таракана на всех фронтах

2
  • 9.09.2020, 16:37
  • 3,723
Продолжаем давить таракана на всех фронтах

Каждый день к протесту присоединяются все новые люди.

Telegram-канал "Баста!" публикует обращение читателя к тем, кто разочаровался и упал духом.

- Продолжаем давить таракана на всех фронтах, в том числе информационном. Те, кто считает, что все потухло - ничего не потухло. Каждый день кадры о том, как крутят наших девушек и избивают парней не остаются незамеченными.

Дядя Вова уже всерьез задумывается, я уверен. Луке важно сохранить видимость стабильности до визита в Москву. Но мы этому усатому такого подарка не дадим. Каждый день присоединяются все новые люди: спортсмены, преподаватели, студенты, айтишники, медики, учёные и другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся» Владимир Пугач
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип