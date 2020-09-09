Продолжаем давить таракана на всех фронтах2
- 9.09.2020, 16:37
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Каждый день к протесту присоединяются все новые люди.
Telegram-канал "Баста!" публикует обращение читателя к тем, кто разочаровался и упал духом.
- Продолжаем давить таракана на всех фронтах, в том числе информационном. Те, кто считает, что все потухло - ничего не потухло. Каждый день кадры о том, как крутят наших девушек и избивают парней не остаются незамеченными.
Дядя Вова уже всерьез задумывается, я уверен. Луке важно сохранить видимость стабильности до визита в Москву. Но мы этому усатому такого подарка не дадим. Каждый день присоединяются все новые люди: спортсмены, преподаватели, студенты, айтишники, медики, учёные и другие.