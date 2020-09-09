Сын экс-генпрокурора Конюка работал в PandaDoc 6 9.09.2020, 16:51

5,689

Фото: tut.by

Он публично выразил солидарность с бывшими коллегами.

Сегодня Лукашенко снял с должности генпрокурора Александра Конюка, назначив экс-председателя госкомитета судебных экспертиз Андрея Шведа. По информации dev.by, сын Конюка работал в PandaDoc до конца марта 2020 года. Журналисты издания предполагают, что недавно он публично выразил солидарность с бывшими коллегами на своей странице в Facebook.

Дмитрий Конюк работал продуктовым менеджером в компании Микиты Микадо. После того, как в PandaDoc прошли обыски с задержанием четырех сотрудников, в профиле Dmitry Koniuk в Facebook появилась рамка #SavePandaDoc в знак солидарности с экс-коллегами.

dev.by пока не удалось связаться с Дмитрием, чтобы подтвердить подлинность профиля и его позицию.

Соучредитель PandDoc Сергей Борисюк подтвердил dev.by, что Дмитрий действительно сын экс-генпрокурора.

— Что еще хочу добавить. Дима — один из самых энергичных и талантливых людей, которых я знаю. Когда он работал у нас, он был душой компании — проводил все наши внутренние конференции, вечеринки, фасилитировал ретро и так далее. Он классный профессионал и очень добрый и отзывчивый парень.

Напомним, что 2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски. 7 из 20 сотрудников были задержаны для допроса. К некоторым членам команды с обысками пришли домой и забрали их оттуда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».