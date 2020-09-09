Константин Боровой: Для Лукашенко уже присмотрена дача на Рублевке 9 9.09.2020, 16:29

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Константин Боровой

Дальше управлять страной он уже не сможет.

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону выразил бывший депутат Госдумы РФ, российский политический обозреватель Константин Боровой.

"С Лукашенко все ясно. Я не уверен, но думаю, что на Рублевке уже присмотрена дача или рядом с Рублевкой. Он там будет жить", – сказал он, отвечая на вопрос, чем Лукашенко закончит.

Экс-депутат Госдумы отметил, что не видит его во власти в дальнейшем.

"При такой ненависти со стороны общества, народа... Я не очень понимаю. Это очень серьезная психологическая травма, в частности для самого Лукашенко – жить, существовать в этих условиях ненависти. Я тут видел один плакат, который мне очень понравился: "Саша, мы тебя ненавидим бесплатно". Это ответ на его реплики, что кто-то финансирует эту ненависть", – объяснил Боровой.

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