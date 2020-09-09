Правозащитные организации призвали МОК отменить зимнюю Олимпиаду в Пекине 9.09.2020, 17:25

Игры в Китае нанесут репутацию олимпийскому движению.

Больше 160 правозащитных организаций призвали Международный олимпийский комитет отменить зимнюю Олимпиаду в Пекине. Правозащитники считают, что игры в Китае нанесут репутацию олимпийскому движению на фоне все ухудшающей ситуации с правами человека в стране. Китайские власти обвинили авторов обращения в «политизации спорта», сообщает «Радио Свобода».

Среди авторов обращения, которое приводит агентство Reuters, организации, защищающие права китайцев, меньшинств, уйгурского, тибетского, монгольского населения континентального Китая и жителей Гонконга. Правозащитники считают, что успешное проведение летних игр в Пекине в 2008 году придало уверенности китайским властям в своей внутренней политике и позволило им ужесточить преследование уйгуров и других этнических меньшинств.

Китай в последние годы все жестче критикуется за массовое преследование уйгуров и тибетцев, фактическое уничтожение автономии Гонконга и другие нарушения прав человека. До этого правозащитники уже призывали перенести олимпийские игры из Пекина, однако сейчас их совместное обращение стало самым массовым, отмечает канал CNBC.

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