Сербские военные не приедут на учения в Беларусь

Сербские военные не приедут на учения в Беларусь15
- 9.09.2020, 17:55
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Ранее ЕС потребовал от Белграда отказаться от учений с Беларусью.
Об этом заявил министр обороны Сербии Александра Вулин.
«В следующий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС – ни с Востоком, ни с Западом», – приводит агентство Tanjug слова министра обороны Сербии Александара Вулины.
Ранее ЕС потребовал от Белграда отказаться от учений с Беларусью.
Планировалось, что сербские военные примут участие в белорусско-российско-сербских учениях «Славянское братство – 2020», которые пройдут с 10 по 15 сентября.