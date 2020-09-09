Завтра в Беларуси будет до +25 градусов 9.09.2020, 18:06

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В четверг будет облачно с прояснениями.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 10 сентября из-за сильного ветра, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, утром и днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, утром и днем на большей части территории страны - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля. Днем будет 16-22 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 23-25.

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