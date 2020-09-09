Туск предложил выдвинуть супругов Тихановских на Нобелевскую премию мира

Туск предложил выдвинуть супругов Тихановских на Нобелевскую премию мира15
- 9.09.2020, 18:20
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Номинация будет способом отдать дань уважения всем белорусам, которые приняли участие в самом мирном движении протеста.
Бывший глава Евросовета (ЕС) Дональд Туск предложил в качестве кандидатов на Нобелевскую премию мира выдвинуть супругов Тихановских. Об этом он сообщил в Twitter.
«Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира», — говорится в сообщении Туска.
Номинация будет способом отдать дань уважения всем белорусам, которые приняли участие в самом мирном движении протеста за многие годы, пояснил Туск.