Женская акция проходит возле ТЦ Немига

Женская акция проходит возле ТЦ Немига6
- 9.09.2020, 18:34
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Белоруски проводят акцию в поддержку Марии Колесниковой.
Женская акция в поддержку Марии Колесниковой возле ТЦ Немига, 3.
Здесь стоит около 20 человек с плакатами, передает Twitter «Онлайнера».
На плакатах написано «Готовы выкрасть, посадить и выгнать сотни тысяч женщин? Ну-ну, герои», «Хороша Маша, но не ваша».
Женская акция в поддержку Марии Колесниковой возле ТЦ Немига, 3. Здесь стоит около 20 человек с плакатами. Одна из девушек принесла с собой щеночка. Рядом, на проезжей части, стоят микроавтобусы без номеров. pic.twitter.com/7xORA1Z3vr— Onliner (@OnlinerBY) September 9, 2020