Женская акция проходит возле ТЦ Немига

Женская акция в поддержку Марии Колесниковой возле ТЦ Немига, 3. Здесь стоит около 20 человек с плакатами. Одна из девушек принесла с собой щеночка. Рядом, на проезжей части, стоят микроавтобусы без номеров. pic.twitter.com/7xORA1Z3vr