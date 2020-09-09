закрыть
9 сентября 2020, среда, 19:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Женская акция проходит возле ТЦ Немига

6
  • 9.09.2020, 18:34
  • 4,206
Женская акция проходит возле ТЦ Немига
фото: nn.by

Белоруски проводят акцию в поддержку Марии Колесниковой.

Женская акция в поддержку Марии Колесниковой возле ТЦ Немига, 3.

Здесь стоит около 20 человек с плакатами, передает Twitter «Онлайнера».

На плакатах написано «Готовы выкрасть, посадить и выгнать сотни тысяч женщин? Ну-ну, герои», «Хороша Маша, но не ваша».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся» Владимир Пугач
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип