Нина Багинская: Я счастливый и свободный человек

Нина Багинская: Я счастливый и свободный человек4
- 9.09.2020, 18:52
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Этим летом о 73-летней минчанке узнали не только во всей стране, но и в мире.
Хрупкая женщина стала символом мирных протестов в Беларуси 2020 года, а мир облетело видео, где Нина Григорьевна идет через оцепление ОМОНа.
На самом деле Нина Багинская уже 32 года активно участвует в различных акциях - за это время она не раз побывала в отделении милиции, отбывала арест на Окрестина, получила десятки штрафов за свою гражданскую позицию. Сейчас Нина Григорьевна живет на половину пенсии - 50 процентов забирает государство на уплату штрафов, которые она считает несправедливыми и не уплачивает. Но, несмотря ни на что, Нина Багинская призналась kp.by : «Я счастливый и свободный человек»…
«Мое "Я гуляю!" стало символом? А я ведь трудоголик - не люблю гулять»
Мы встретились с Ниной Григорьевной у нее дома на улице Якуба Коласа в Минске. Здесь она живет с рождения: сначала семья ютилась в двухэтажном деревянном бараке, которые строили пленные немцы, потом отцу-инженеру дали квартиру уже в сталинском доме, где с 50-х и живет вся семья Нины Багинской.
Чтобы встретиться с Ниной Григорьевной, нам пришлось ждать в очереди из журналистов: накануне она давала интервью для YouTube-канала Ксении Собчак, BBC News, а также журналистам из Швеции, Польши, Германии, Франции…
- Нина Григорьевна, как вы относитесь к тому, что вы и ваша фраза «Я гуляю!» стали символами мирных акций августа-2020? - рассматриваем мы портреты с изображением Багинской с бело-красно-белым флагом, которые недавно появились в ее комнате. Все это подарки художников.
- Мне внучка показывала, что с моим портретом и фразой «Я гуляю!» делают броши, изображения печатают на одежде… Сначала решила - нет, это не мой символ, я, скорее, трудоголик - не люблю гулять, - улыбается Нина Григорьевна. - Но чтобы себя защитить от ОМОНа, я так сказала во время мирной акции 13 августа. Потому что 9 августа силовики так грубо разгоняли людей: бросали свето-шумовые гранаты, стреляли резиновыми пулями. У меня тогда отобрали бело-красно-белый флаг, я потеряла очки. А на акции 13 августа ко мне тоже подошли около 10 омоновцев и сказали: «Женщина, уйдите». Я ответила: «Я гуляю! Дышу воздухом». Но у них приказ, они начали отбирать у меня флаг. А потом спрятались от меня в автозак - они меня давно знают и боятся за себя, думают: вдруг она упадет в обморок! Может, им премии тогда не дадут… Дело в том, что с 2008 года у меня случаются приступы посттравматической эпилепсии (в 19 лет Нина Багинская попала в аварию на велосипеде. - Авт.). Поэтому я не грущу и не чувствую себя героиней: мне просто весело жить!
Нина Григорьевна вспоминает, как впервые вышла на мирный протест 30 октября 1988 года - в этот день белорусские активисты проводили митинг-реквием памяти жертв сталинских репрессии в Куропатах. Он был не согласован, поэтому людей жестко разогнали: милиция применяла к протестующим дубинки и слезоточивый газ, на улицах были водометы.
- Я, как и многие белорусы, прочитала статью в газете «Литература и искусство» Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева «Куропаты - дорога смерти» о том, как в Минском урочище сотрудники НКВД БССР расстреляли от 30 до 200 тысяч человек. Мы знали о репрессиях - уже в 60-е читали Александра Солженицына, - но не думали, что в таких масштабах. На том митинге мне физически не досталось, но от этого гадкого разгона я очень пострадала морально. Тогда и я сказала себе: «Если ты не скотина, ты будешь помогать молодым!» Мне было тогда 42 года. Я увлеклась историей Беларуси, начала говорить только на белорусском языке и шить бело-красно-белые флаги. Сейчас я даже думаю на белорусском, поэтому, когда у меня попросили говорить на русском языке для канала Ксении Собчак, я вроде начала, но стала сбиваться, - улыбается Нина Григорьевна.
Сумма штрафов Нины Багинской - около 16 тысяч долларов
Все эти годы Нина Багинская всегда ходила на митинги на День Воли, Чернобыльский шлях и традиционно в Куропаты на Дзяды. Устраивала Нина Григорьевна и одиночные акции: в 2014 году она сожгла советский флаг у здания КГБ в знак протеста действий России в Украине. Тогда ее задержали. Через год активистку снова задержали во время акции памяти Михаила Жизневского - белорус погиб в «Небесной сотне» на Евромайдане в Киеве. В 2017 году Багинская проводила одиночные пикеты в поддержку 35 задержанных по «делу патриотов» - она выходила к зданию КГБ каждый день, пока людей не освободили. Ее также задерживали. Особенное внимание Нина Багинская уделяет Куропатам: в 2018 году она вышла с плакатам на Октябрьскую площадь «Беларусь репрессированная», таким образом выступив против строительства ресторана у мемориального комплекса. За этот пикет Багинская получила штраф больше 600 долларов. Задерживали Нину Багинскую и в 2019 году во время сноса 70 крестов в Куропатах.
Сама Багинская смеется, что стала известной благодаря рекордной сумме штрафов, которую она уже перестала считать. На 2016 год сумма штрафов за административные правонарушения составляла около 16 тысяч долларов.
- Как-то посчитала, что мне нужно жить еще 50 лет, чтобы уплатить эти штрафы… Сначала у меня высчитывали 20% от пенсии, сейчас - 50%. Но искренне говорю: могу и на 100 рублей прожить, а мне платят целых 200 (половина пенсии. - Авт.). Павел и Алеся - дети мои - сами себя обеспечивают и мне могут дать кусок хлеба. И потом у меня две дачи: в деревне Блужа и в Домашанах. Блужа более ягодная, там и грибы есть. Я люблю ягодами заниматься, но и небольшой огород посадила. Один участок моему отцу, инженеру, уже выделили на пенсии, а второй - получила я от Белорусского геолого-разведочного НИИ, где работала геологом.
- Ваши дачи же на аукцион выставляли?
- Да, потому что штрафов много было. Но покупателей на дачи не нашлось, конфисковали только стиральную машину и микроволновку (через несколько дней волонтеры привезли Нине Багинской новую технику. - Авт.).
- Общественные организации готовы помочь вам погасить все штрафы, но вы отказываетесь от помощи. Почему?
- А куда пойдет эта помощь? Они заплатят - и эти деньги пойду в копилку на наше наказание, на зарплаты силовым структурам. Это замкнутый круг, в котором нет смысла. Действенно только общественное неповиновение. В последнее время мне стали большие штрафы давать - по 50 базовых. Однажды «Весна» (правозащитный центр, лишенный аккредитации в Беларуси. - Авт.) уговорили меня взять 600 рублей. Думаю, ну ладно, возьму - как видите, мы небогато живем, - Нина Григорьевна оглядывает свою скромную комнату. - И вот эти деньги лежали у меня… И вдруг мне стало катастрофически не везти: приступ был - ногу ударила, шила флаг - палец проколола, потом швейная машинка сломалась… А мне бабушка всегда в детстве говорила: «Не деньги спасают человека, а солидарность». В войну без денег выживали. И вот я получила пенсию, доложила недостающую сумму - и отдала назад «Весне». Они не хотели брать, но я сказала: пусть отдадут деньги семьям политических заключенных - тогда сидели Дмитрий Дашкевич и Павел Северинец (Павел Северинец сейчас также находится в ИВС на Окрестина. - Авт.)…
Наш разговор перебивает телефонный звонок - слышно, как Нина Григорьевна договаривается на еще одно интервью. Теперь с ней хотят поговорить журналисты из Бразилии.
- Вы знаете, я человек не требовательный - я же геолог. Мы привыкли спать на земле и готовить еду из того, что растет в лесу, - возвращается к разговору Нина Багинская. - А еще начитавшись восточной литературы, где говорится, что нужно есть простую еду, я вообще ничего не хочу, никаких деликатесов. Мне вчера какие-то ребята привезли суши, а я им говорю - лучше своих детей накормите (улыбается). Но вот шоколад люблю… Правда, я сама его делаю по рецепту моей бабушки. Рецепт очень простой: один-два желтка взбиваете с ложкой сахара или меда, добавляете ложку какао. Еще можно добавить ложку масла какао или сливочного масла высокой жирности.
«За это лето сшила пять флагов. Четыре уже отобрали…»
Еще одна страсть Нины Багинской - это шитье. Все свои наряды она придумала и воплотила в жизнь сама - шить ее научила мама.
- Моя мама была учительницей младших классов, но она также хорошо шила, поэтому мы носили только мамину одежду. А в 9-м классе я уже сама сшила себе велосипедные шорты - в юности увлекалась велоспортом. Чуть позже еще получила второй разряд швеи-мотористки. С 1988 года я также начала шить бело-красно-белые флаги, - рассказывает активистка.
Но в этом году Нина Григорьевна повредила средний палец - у нее случился очередной приступ, и она упала на газовую плиту. Половину лета Багинская провела в больнице - одну фалангу пальца пришлось ампутировать.
- В старости все бывает, я не обращаю на это внимание, - улыбается Нина Григорьевна, - Как только палец зажил, сразу начала шить и ездить на дачу. За это лето мне уже пришлось пошить 5 флагов - 4 уже отобрали. Я написала заявление, но мне приходят только отписки. Да и что они могут мне написать: бело-красно-белый флаг ведь не запрещен! Вот и пишут отписки. Но я не грущу. Подкладочная ткань, из которой шьются флаги, - дешевая. Белорусская ткань желтеет на солнце, японская и китайская - нет.
- Нина Григорьевна, как к вашей активной гражданской позиции относятся дети?
- Мы все едины. Когда дети были подростками, я их брала на митинги, но тогда людей не хватали. Сейчас они тоже ходят, но больше по воскресеньям. Не так, как я, - почти каждый день. Но я и молодежи говорю, что ходить каждый день на мирные протесты - это тяжело. Сейчас началась школа, у людей на дачах созрел урожай. Я бы определила один день для мирных протестов - возможно, даже не воскресенье, а будний. Все-таки белорусы - земная нация. Вот и мне нужно выкопать картошку, что посадила…
- Многие говорят, что таких массовых протестов никогда не было в Беларуси. На ваш взгляд, к чему они приведут?
- Да, такой массовости и упорства я никогда не видела! Всегда в Беларуси были оппозиционные сообщества, но они больше осуществляли интеллектуальную борьбу. А здесь - молодежь, причем не оппозиционная, говорящая в основном на русском языке, но и их подняла эта злость к действиям силовиков. Что будет дальше, сказать сложно… Когда я увидела сотни тысяч людей на улице, думала: всё - этот режим умрет. Но потом Лукашенко вышел с автоматом: на кого он его направил? На свой народ… А если Путин решится разыграть в Беларуси украинский сценарий, может и кровь пролиться... Поэтому я поддерживаю гражданское неподчинение как способ борьбы: не плати, не работай, не подчиняйся.
После интервью Нина Григорьевна решила нас проводить. Не успели мы выйти на улицу, как прохожие стали приветствовать Багинскую: «Спасибо вам, Нина!» Нина Григорьевна улыбается в ответ и говорит на прощание:
- Знаете, если бы не видела несправедливости, я бы, наверное, занималась просто рукоделием. Как видите, шить люблю, даже резьбой по дереву увлекалась. Мой дедушка по папиной линии был краснодеревщиком - дома сохранилась мебель, сделанная его руками. Очень горжусь этим… Рада, что и сама многое могу руками делать. Я вообще счастливый и свободный человек!