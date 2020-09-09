Жительница Серебрянки: На наших вечерних прогулках появляются все новые лица 9.09.2020, 19:28

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Фото: tut.by

Сидящих целый день за компом «диванных аналитиков» с каждым днем все меньше.

"Люди стали умнее, сидящих целый день за компом "диванных аналитиков" с каждым днем всё меньше, - пишет телеграм-каналу “Баста!” читательница из Серебрянки. - На наших вечерних прогулках появляются всё новые лица, есть даже своеобразная текучка.

Один парень мне сказал, что на улице стало интересно, есть "движ" и у него появилось чувство востребованности, и теперь, сидя дома, ему этого очень не хватает.

Согласна с ним полностью, мы все нужны друг другу, и нас миллионы. Единый порыв это хорошо, а единый организм еще лучше. И мы уже им стали".

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