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«З народам!»: Гандболисты «Витязя» после стартового свистка начали аплодировать

  • 9.09.2020, 20:00
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«З народам!»: Гандболисты «Витязя» после стартового свистка начали аплодировать
фото: hcviciaz_leon/instagram

На матче «Витязь» - «Мешков Брест» присутствуют Герасименя, братья Мещеряковы, Левченко, Остапчук и Попов.

В матче чемпионата Беларуси «Витязь» принимает «Мешков Брест», передает «Трибуна».

После стартового свистка команда хозяев и трибуны начали аплодировать.

«З народам», – написал официальный аккаунт клуба в сториз в Instagram.

Отметим, что на трибунах за встречей наблюдают участники Свободного объединения спортсменов Беларуси Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Елена Левченко, Надежда Остапчук и Степан Попов.

Напомним, что 1 сентября в матче 1/16 Кубка Беларуси «Крумкачы» – «Динамо» Минск участники игры провели акцию против насилия. Тогда футболисты во время встречи просто стояли и 100 секунд хлопали в ладони. Подобная акция была проведена и во время встречи «Ошмяны» – «Волна».

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