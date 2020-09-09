Всеобщая забастовка — решение проблем рабочих2
- 9.09.2020, 20:16
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Видеоблогер — о расширении забастовок, тактике и стратегии протеста в Беларуси.
Всеобщая забастовка - решение проблем рабочих. Видеоблогер Вероника Мищенко пообщалась со многими людьми, в основном работниками Белорусского металлургического завода в Жлобине. Новый стрим - о расширении забастовок, тактике и стратегии протеста в Беларуси.
"Думаю, что большинство жителей районных городов и рабочих госпредприятий увидят, что эти проблемы общие и решения во многом похожи", - говорит Вероника Мищенко.