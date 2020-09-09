закрыть
9 сентября 2020, среда, 20:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Всеобщая забастовка — решение проблем рабочих

2
  • 9.09.2020, 20:16
  • 3,055
Всеобщая забастовка — решение проблем рабочих

Видеоблогер — о расширении забастовок, тактике и стратегии протеста в Беларуси.

Всеобщая забастовка - решение проблем рабочих. Видеоблогер Вероника Мищенко пообщалась со многими людьми, в основном работниками Белорусского металлургического завода в Жлобине. Новый стрим - о расширении забастовок, тактике и стратегии протеста в Беларуси.

"Думаю, что большинство жителей районных городов и рабочих госпредприятий увидят, что эти проблемы общие и решения во многом похожи", - говорит Вероника Мищенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся» Владимир Пугач
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип