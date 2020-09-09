Игорь Олиневич: Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич

9.09.2020, 20:35

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Игорь Олиневич

Фото: charter97.org

Будущее в наших руках.

Здравствуйте. Меня зовут Игорь Олиневич, я бывший политзаключенный лукашенковского режима, автор книги «Еду в Магадан», где я описал пытки и издевательства над заключенными в тюрьме КГБ.

Когда я увидел первые фотографии истерзанных ребят с Окрестина, просмотрел те страшные кадры из РОВД, на которых людей выволакивали, словно скот, и ставили на колени со стянутыми за спиной руками, я узнал методы, до боли знакомые по собственному опыту. Когда-то меня самого каратели забивали дубинками толпой, били головой о бетонный пол, мучили жесткими растяжками, водили по коридорам с заломанными руками, всячески унижали. Что еще хуже, применяли изощренные психические пытки и заставляли слушать как мучают других. Прошло много лет, но чувство, что все было как вчера.

Сейчас в сети полно рассуждений, что всплеск насилия со стороны карателей носил якобы спонтанный характер и даже был вызван местью в ответ на насилие со стороны демонстрантов. Это не так. Несколько лет, находясь в заключении, я изучал методологию репрессий, и утверждаю, что та вакханалия террора и зверств, которую каратели развернули на улицах наших городов — запланированная карательная акция по усмирению всего общества. Подчеркну, именно всего общества. Именно поэтому среди истерзанных в застенках оказалось так много заведомо случайных людей. Случайность и есть метод карательной акции, ведь страх только тогда всеобъемлющ и парализует волю, когда критерии отбора неочевидны, когда нет безопасной линии поведения. Эта тема подробнее разобрана в другой статье, с малоизвестными историческими прецедентами в качестве доказательств.

Здесь же только подчеркну вывод: карательная акция была спланирована, на ее проведение был отдан приказ, цель — решительным жестоким ударом посеять страх и парализовать народную волю.

Фашисты просчитались. Вместо того чтобы стать на колени, белорусский народ нашел в себе силы и воспрял духом. Конечно, Лукашенко имеет громадный опыт удержания власти, 26 лет как-никак. И несмотря на продолжающиеся массовые протесты, стачки и забастовки тиран до сих пор у власти. Однако его песенка спета. Режим, держащийся исключительно на штыках, не прочен и не долговечен. Власть уже поддается! Мы все видели страх тирана на МЗКТ, мы все видели его клоунаду с автоматиком.

Граждане, несмотря на то, что его сольет собственное окружение — не ведитесь! Никаких переговоров, никаких компромиссов, никаких кабинетных перестановок! Только немедленный уход Лукашенко и всей высшей номенклатуры власти, абсолютный и безоговорочный. Трибунал над августовскими мучителями за военные преступления.

Если старые элиты снова укрепят свою власть, не будет никакого расследования августовских преступлений. Для вида осудят нескольких самых одиозных карателей сверху и среди исполнителей. Остальные присягнут новой власти и будут дальше «служить народу».

Я говорю об этом потому, что уже выстроилась целая очередь на переговоры, уже хотят учреждать политические партии. Это разве серьезно? О каких законных методах может идти речь, о какой процедуре отзыва депутатов и функционировании партий? Режим открыто пытает и убивает людей, лишь бы сохранить свою власть. Эта власть фашистская, оккупационная, государственные законы утратили даже формальную легитимность. С фашистами не разговаривают, с ними борются соответствующими методами.

Настоящая сила белорусской революции — в децентрализации и самоорганизации. Создавайте горизонтальные сетевые структуры по месту работы, учебы и жительства. Учреждайте собрания в каждом дворе, в каждом цеху, в каждом офисе, в каждом учебном заведении, в каждом больнице. Выдвигайте своих доверенных делегатов на более глобальный уровень — городской, межрайонный, областной; от цеха — к предприятию, от предприятий — ко всей отрасли в целом. Пусть делегаты будут под контролем ваших собраний, а любые комитеты и стачкомы — под контролем ваших делегатов. Не сверху вниз, как раньше было, а снизу вверх!

Когда вся страна покроется системой народных собраний, синдикатов работников, ассоциаций волонтеров, только тогда белорусский народ станет настоящим политическим субъектом, могущим определить общее будущее.

Без этого фундамента правящая номенклатура осмелеет и снова устремится к власти. Опыт посткоммунистических стран показывает, что вчерашние душители народной воли и палачи резво перекрасились, и вновь присвоили себе посты и собственность, естественно, под новыми знаменами и лозунгами.

Чем лучше и прочнее мы самоорганизуемся сейчас на принципах прямой демократии, тем скорее и последовательнее мы построим истинное народовластие и страну для жизни.

Граждане!

Будущее — в наших руках!

Мы — народ! Фашизм не пройдет!

Мы сильнее, и мы — победим!

Жыве Беларусь!

Игорь Олиневич, telegra.ph

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