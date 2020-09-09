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ПАСЕ предлагает создать международный следственный орган по преступлениям власти в Беларуси

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  • 9.09.2020, 20:55
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ПАСЕ предлагает создать международный следственный орган по преступлениям власти в Беларуси

Соответствующее заявление принял комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека.

В ПАСЕ предложили создать международный следственный орган для сбора информации и доказательств о правонарушениях в Беларуси. Соответствующее заявление принял комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека.

В заявлении говорится: "Комитет по юридическим вопросам и правам человека поддерживает мужественный народ Беларуси, который борется за свои права и достоинство".

В комитете отмечают многочисленные, заслуживающие доверия сообщения о массовых и серьезных нарушениях права на свободные и справедливые выборы, свободу выражения мнений и собраний, права на свободу. Упоминают и о пытках и бесчеловечном и уничижительном обращении с мирными демонстрантами.

Комитет ПАСЕ отказывается признать итоги президентских выборов в Беларуси и требует провести их "справедливым и транспарентным образом под наблюдением международных наблюдателей". Люди, виновные в серьезных нарушениях прав человека, должны быть привлечены к ответственности.

Международный следственный орган, по мнению комитета, должен "дать четкий сигнал всем сотрудникам сил безопасности о том, что серьёзные нарушения прав человека не останутся безнаказанными".

К сотрудничеству в расследовании планируется пригласить как белорусские власти, так и представителей гражданского общества.

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