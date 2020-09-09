ПАСЕ предлагает создать международный следственный орган по преступлениям власти в Беларуси 23 9.09.2020, 20:55

11,792

Соответствующее заявление принял комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека.

В ПАСЕ предложили создать международный следственный орган для сбора информации и доказательств о правонарушениях в Беларуси. Соответствующее заявление принял комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека.

В заявлении говорится: "Комитет по юридическим вопросам и правам человека поддерживает мужественный народ Беларуси, который борется за свои права и достоинство".

В комитете отмечают многочисленные, заслуживающие доверия сообщения о массовых и серьезных нарушениях права на свободные и справедливые выборы, свободу выражения мнений и собраний, права на свободу. Упоминают и о пытках и бесчеловечном и уничижительном обращении с мирными демонстрантами.

Комитет ПАСЕ отказывается признать итоги президентских выборов в Беларуси и требует провести их "справедливым и транспарентным образом под наблюдением международных наблюдателей". Люди, виновные в серьезных нарушениях прав человека, должны быть привлечены к ответственности.

Международный следственный орган, по мнению комитета, должен "дать четкий сигнал всем сотрудникам сил безопасности о том, что серьёзные нарушения прав человека не останутся безнаказанными".

К сотрудничеству в расследовании планируется пригласить как белорусские власти, так и представителей гражданского общества.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».