Архиепископ Тадеуш Кондрусевич временно остановился в Бельске Подляшском 4 9.09.2020, 21:06

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фото: racyja.com

Главу Католического костела не впускают в Беларусь.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которого не впускают в Беларусь, временно остановился в Бельске Подляшском.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук бургомистр Бельска Подляшского Ярослав Боровский, передает racyja.com.

"Я думаю, что многие жители Бельска Подляшского интересуются тем, что сейчас происходит в Беларуси. Белорусский народ хочет мирных перемен на своей родине, аналогичных тем, которых мы добивались в Польше 30 лет назад. У нас все получилось” - пишет Боровский.

"Режим Лукашенко, к сожалению, не дает (пока?) возможности мирному завершению протестов. Каждый день недалеко от нас происходят вещи, которые в 21 веке в цивилизованной стране немыслимы. Благодаря средствам массовой информации мы имеем возможность наблюдать за тем, что там происходит. Я думаю, что мы все поддерживаем наших соседей в их начинаниях. Режим ненавидит оппозицию, режим не терпит людей, которые думают иначе, режим идет на неприемлемые действия", -- пишет в своем Фейсбуке бургомистр Бельска Подляшского.

фото: racyja.com

"Недавно мы услышали, что католического архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь. Так случилось, что он нашел свое временное убежище в Бельске Подляшском. Я рад, что Высокопреосвященство принял мое приглашение и пришел в мэрию. Благодаря этому мы смогли поговорить и узнать много вещей, о которых СМИ пока молчат. Я надеюсь, что "ссылка" иерарха не будет долгой, и он сможет вернуться к своим обязанностям на родине. Жыве Беларусь!"- написал бургомистр.

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