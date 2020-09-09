Die Zeit: Навального отравили новым видом «Новичка» 2 9.09.2020, 21:09

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Алексей Навальный

Доступ к новому отравляющем веществу есть только у спецслужб.

Согласно анализам, проведенным Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, Алексея Навального отравили новым типом нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Об этом пишет немецкая газета Die Zeit.

Новый яд должен работать медленнее, чем ранее известные его виды. Германия подозревает, что один из сотрудников ФСБ, следивших за Навальным, или специально направленный агент спецслужб обрызгал ядом чай или чашку, из которой он пил.

По версии Берлина, силовики полагали, что политик погибнет на борту самолета. То, что он остался жив, Германия связывает с быстрой реакцией пилота, совершившего экстренную посадку, и омских врачей, которые экстренно ввели Навальному атропин.

Немецкие специалисты считают, что операцию с таким ядом могут провести только спецслужбы. Само существование нового вида «Новичка» исключает возможность того, что, например, «российский олигарх нанес удар в одиночку», поясняет газета, поскольку создание этого яда требует наличия специальной лаборатории. Немецкие службы также считают немыслимым, чтобы на территории России действовала иностранная спецслужба — на глазах у ФСБ.

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